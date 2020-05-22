В ТГК назвали необхідні строки виведення російських військ з Донбасу для проведення виборів

Фото: Олексій Резніков (president.gov.ua)

Як зазначив Резніков, для виборів на Донбасі з кокупованих територій в серпні мають бути виведені війська РФ

Місцеві вибори на Донбасі за українським законодавством зможуть відбутись лише за дотримання вимог безпеки на території окремих районів Луганської та Донецької областей. Для цього вже в серпні з Донбасу мають бути виведені війська РФ.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні за нашою ініціативою відбулось позачергове засідання трьохсторонньої контактної групи. Робоче засідання, яке планове, відбудеться в наступну середу", - заявив Резніков.

Він також відповів, чому лише наприкінці липня стане зрозуміло, чи можуть бути проведені вибори на Донбасі.

"Математика дуже проста. Ми сьогодні говоримо про те, що згідно з Конституцією України в третю неділю жовтня мають відбутись чергові місцеві вибори. Відповідно, планова виборча кампанія починається зазддалегідь, тобто в серпні. Якщо ми сьогодні даємо сигнал нашим світовому товариству, нашим партнерам- німцям та французам в першу чергу, і не тільки їм, в тому числі і Росії, що ми дійсно налаштовані на відновленя миру на українській землі, на відновленні територіальної цілісності, ми говоримо, що готові проводити вибори, в тому числі в ОРДЛО, за умови виконання мінських умов, в першу чергу безпекових", - заявив Резніков.

За його словами, для того щоб виконати формулу Штайнмаєра, в Україну має приїхати місія Бюро демократичних інститутів з прав людини ОБСЄ, яка має мандат на моніторинг виборів.

"Я спілкувався з представниками цієї організації.Вони кажуть, що для того, щоб направити моніторингову місії, вони направляють оціночну місію. В тому числі, Офіцери безпеки цієї місії роблять висновок, чи є безпечним направити туда взагалі своїх спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ. Якщо там і зараз знаходяться війська іноземні, бандформування, якщо там немає контролю з боку українського уряду, то, відповідно, офіцер безпеки цієї організації скаже, що не гарантую безпеку для спостерігачів. Це означатиме, що для того, щоб там можна було провести законні вибори, згідно з копенгагенским стандартом та українським законодавством, там має бути безпечна територія. Відповідно, десь в серпні мають вже бути виведені звідти війська та проведено розброєння. Ось звідки ця дата. Два місяці залишилось", - зазначив міністр.

Напомним, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине есть все необходимые законы для проведения местных выборов на Донбассе согласно минским договоренностям.

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Автор: Анастасия Светлевская