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Питання виборів на окупованому Донбасі ще не вирішене, - ОП

Новини » Політика     25.05.2020 - 13:36
Питання виборів на окупованому Донбасі ще не вирішене, - ОП
Фото: Сергій Трофимов (РБК-Україна)

У Зеленського ще не відмовляються від виборів на Донбасі одночасно з місцевими

Українська влада ще не вирішила питання проведення виборів на окупованому Донбасі одночасно з місцевими по всій країні. У той же час мова про перенесення місцевих виборів не йде.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов.

За його словами, місцеві вибори відбудуться восени 2020 року. Трофімов також зазначив, що їх проведенню може перешкодити тільки "якийсь загальний форс-мажор, про який ми не знаємо".

При цьому ще не вирішено питання виборів на окупованому Донбасі одночасно з українськими.

"Питання ще не вирішили, так. Тому не готовий коментувати, щоб не ввести в оману", - додав Трофімов.

Нагадаємо, раніше вице-премьер-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що тільки в кінці липня стане зрозуміло, чи можуть бути проведені вибори на Донбасі.

Крім того, він назвав головну умову реінтеграції Донбасу, яка полягає у відсутності ризиків для територіальної цілісності України - тобто спочатку встановлюється контроль на ділянці кордону ОРДЛО з Російською Федерацією, після чого проводяться вибори.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України ДонбасвыборыОфіс президента
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