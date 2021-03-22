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Депутатів СН ніхто не примушує голосувати за ідеологічні проекти, - Корнієнко

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 09:51
Депутатів СН ніхто не примушує голосувати за ідеологічні проекти, - Корнієнко Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Депутатів партії "Слуга народу" не змушують голосувати за ідеологічні проекти. Якщо вони не підтримують якісь ідеологічні рішення, їх не будуть виганяти з фракції.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію".

За його словами, більш ніж за півтора роки спільної роботи депутати монобільшості вже пройшли певне притирання один до одного, кожен розуміє, чого можна чекати від кожного.

"Ніхто не буде змушувати депутатів, які явно не підтримують якісь ідеологічні рішення, на зразок постанови про Революцію гідності, голосувати за це, ніхто не буде їх виганяти з фракції. Але точно так само ці ж депутати повинні бути готові, що їх ініціативи в іншу сторону, наприклад, з мови, у фракції не будуть масово підтримувати", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, в січні глава фракції Давид Арахамія пригрозив нардепам від "Слуги народу" виключенням з фракції, якщо вони не підтримають закон про референдум.

Раніше РБК-Україна писало, що партія "Слуга народу" у пошуках ідеології стала відчутно зрушуватися вправо по українським політичним координатам. При цьому п'ятого президента Петра Порошенка конкурентом в партії не вважають.

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