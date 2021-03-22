Депутатів СН ніхто не примушує голосувати за ідеологічні проекти, - Корнієнко

Депутатів партії "Слуга народу" не змушують голосувати за ідеологічні проекти. Якщо вони не підтримують якісь ідеологічні рішення, їх не будуть виганяти з фракції.

За його словами, більш ніж за півтора роки спільної роботи депутати монобільшості вже пройшли певне притирання один до одного, кожен розуміє, чого можна чекати від кожного.

"Ніхто не буде змушувати депутатів, які явно не підтримують якісь ідеологічні рішення, на зразок постанови про Революцію гідності, голосувати за це, ніхто не буде їх виганяти з фракції. Але точно так само ці ж депутати повинні бути готові, що їх ініціативи в іншу сторону, наприклад, з мови, у фракції не будуть масово підтримувати", - сказав Корнієнко.