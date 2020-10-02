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У МЗС закликали утриматися від заяв про військову допомогу Азербайджану чи Вірменії

Україна, П'ятниця 02 жовтня 2020 14:08
У МЗС закликали утриматися від заяв про військову допомогу Азербайджану чи Вірменії
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав народних депутатів утриматися від заяв про військову допомогу Азербайджану чи Вірменії. Таке рішення ухвалює виключно президент та уряд.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Кожен народний депутат може висловити свою позицію чи думку з будь-якого питання, але рішення про надання допомоги іноземним державам належить до компетенції уряду та президента України", - зазначив глава МЗС.

Кулеба закликав до зважених заяв та коментарів, які б не провокували протистояння і ворожнечу, а відповідали офіційній позиції української держави.

"Якщо коротко, то контролюйте свої емоції і не грайтеся з емоціями інших людей", - написав міністр.

Він додав, що Україна є домівкою для чисельної вірменської та азербайджанської діаспор.

"Вкрай важливо забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад, які проживають в Україні. Закликаю представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації та дотримуватися чинного в Україні законодавства", - підсумував очільник відомства.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Людмила Марченко заявила, що Україна "не пройде повз" надання військової допомоги Азербайджану, якщо виникне необхідність.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна в конфлікті в Нагірному Карабасі не надаватиме військову допомогу жодній зі сторін. Офіційний Київ не втручатиметься у війну Азербайджану і Вірменії.

Як писало РБК-Україна, Кулеба заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану.

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