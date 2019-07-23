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У "Слуги народу" назвали умови для виборів на окупованому Донбасі


Вибори на Донбасі можуть пройти лише в разі повного припинення вогню і розведення військ

Голова політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що для проведення виборів на непідконтрольних Україні територіях потрібно пройти ще довгий шлях. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю "РБК-Україна".

Також він зазначив, що для проведення виборів на Донбасі повинно бути повне припинення вогню, а також розведення військ.

На запитання, чи буде фракція "Слуга народу" голосувати за вибори на окупованому Донбасі у разі розведення військ, Разумков заявив, що так, але тільки за українським законодавством.

"Вибори можуть відбутися тільки за українським законодавством і так, як мають відбуватися вибори - це волевиявлення громадян, а не примус їх поставити галочку за того чи іншого представника так званих "ЛНР/ДНР". Цей процес повинен йти в рамках Мінська, але він повинен захищати інтереси держави Україна і відбуватися за українським законодавством", - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що партія "Слуга народу" вже зараз готова обговорити коаліції з політичними силами, проте, в коаліції хочуть бачити тільки нові політичні сили.

Нагадаємо, 27 травня партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.

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