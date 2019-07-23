У "Слуги народу" назвали умови для виборів на окупованому Донбасі

Голова політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що для проведення виборів на непідконтрольних Україні територіях потрібно пройти ще довгий шлях. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю "РБК-Україна".

Також він зазначив, що для проведення виборів на Донбасі повинно бути повне припинення вогню, а також розведення військ.

На запитання, чи буде фракція "Слуга народу" голосувати за вибори на окупованому Донбасі у разі розведення військ, Разумков заявив, що так, але тільки за українським законодавством.

"Вибори можуть відбутися тільки за українським законодавством і так, як мають відбуватися вибори - це волевиявлення громадян, а не примус їх поставити галочку за того чи іншого представника так званих "ЛНР/ДНР". Цей процес повинен йти в рамках Мінська, але він повинен захищати інтереси держави Україна і відбуватися за українським законодавством", - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що партія "Слуга народу" вже зараз готова обговорити коаліції з політичними силами, проте, в коаліції хочуть бачити тільки нові політичні сили.

Нагадаємо, 27 травня партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.