В "Слуге народа" назвали условия для выборов на оккупированном Донбассе

Глава политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что для проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях нужно пройти еще длинный путь. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью "РБК-Украина".

Также он отметил, что для проведения выборов на Донбассе должно быть полное прекращение огня, а также разведение войск.

На вопрос будет ли фракция "Слуга народа" голосовать за выборы на оккупированном Донбассе в случае разведения войск, Разумков заявил, что да, но только по украинскому законодательству.

"Выборы могут состояться только по украинскому законодательству и так, как должны происходить выборы - это волеизъявление граждан, а не принуждение их поставить галочку за того или иного представителя так называемых "ЛНР/ДНР". Этот процесс должен идти в рамках Минска, но он должен защищать интересы государства Украина и происходить по украинскому законодательству", - заявил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что партия "Слуга народа" уже сейчас готова обсудить коалицию с политическими силами, однако, в коалиции хотят видеть только новые политические силы.

Напомним, 27 мая партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.