У "Слуги народу" назвали умову для дострокових місцевих виборів

Якщо нам вдасться завершити реформу децентралізації трохи швидше, відповідно, з завершеною реформою тягнути до строкових місцевих виборів, можливо, немає сенсу. Про це заявив глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка в інтерв'ю РБК-Україна.

Корнієнко підтримує слова Богдана про необхідність завершення реформи децентралізації.

"Я дуже підтримую Андрія Йосиповича (Богдана, керівника Офісу президента, - ред.) в тій позиції, і це також позиція нашої групи в комітеті з питань державного будівництва, що потрібно завершити реформу децентралізації, а потім проводити місцеві вибори. Якщо нам вдасться завершити реформу децентралізації трохи швидше, відповідно, з завершеною реформою тягнути до виборів, можливо, немає сенсу", - сказав він.

За його словами, є кілька моделей, як можна завершити реформу децентралізації. Одна з моделей передбачає ухвалення змін до Конституції.

"Ми зараз вивчаємо, тому що там не обов'язково по всіх позиціях робити зміни до Конституції. У Конституції досить широко це все виписано і кілька моделей, які можна врегулювати законами, що підходять під це", - сказав він.

Корнієнко говорить, що введення інституту префектів є частиною цих моделей.

"Ми зараз дискутуємо, на якому рівні повинні бути ці префекти, скільки їх має бути і які повинні бути їх повноваження - контролюючи законність рішень, вони повинні зупиняти або не зупиняти їх, призупиняти або зупиняти і передавати до суду. Можливо, їх потрібно наділити ще так званими стратегічними повноваженнями, щоб вони фактично продовжували лінію президента, наприклад, могли впливати на стратегію соціально-економічного розвитку регіону, якщо ми говоримо про обласний рівень", - сказав він.

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук раніше заявив, що в Офісі президента Володимира Зеленського розглядають питання про дострокове проведення виборів в органи місцевого самоврядування.

До цього Зеленський запропонував не розслаблятися, коментуючи можливість проведення місцевих виборів.

"Сьогодні можна розслабитися нашій команді, але не дуже сильно... Всі ставлять питання про місцеві вибори. Вам цікаво? Не розслабляйтеся", - заявив він.