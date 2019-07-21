Зеленський про місцеві вибори: "Не розслабляйтеся"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський прокоментував можливість проведення місцевих виборів

Президент України Володимир Зеленський запропонував не розслаблятися, коментуючи можливість проведення місцеві вибори. Про це він заявив під час виступу в штабі партії "Слуга народу".

"Сьогодні можна розслабитися нашій команді, але не дуже сильно... Всі ставлять питання про місцеві вибори. Вам цікаво? не розслабляйтеся", - заявив він.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили: "Слуга народу" - 43,9, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,5, "Європейська солідарність" - 8,9, "Батьківщина" - 7,6, "Голос" - 6,3.

Згідно з екзит-полу ТСН партія "Слуга народу" набирає 44,4% голосів.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що в Офісі Зеленського розглядають питання про дострокове проведення виборів в органи місцевого самоврядування. Представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що зараз розглядаються варіанти проведення зазначених виборів наступної осені або раніше.

Крім того, нещодавно Зеленський заявив, що рішення про проведення дострокових місцевих виборів ще не прийнято. Президент підкреслив, що розуміє позицію як прихильників, так і противників цієї ідеї.