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В "Слузі народу" назвали три причини для позачергового засідання Ради 

Новини » Політика     29.02.2020 - 03:59
В "Слузі народу" назвали три причини для позачергового засідання Ради 
Фото: Давид Арахамія (facebook.com/david.braun.50951)

Рада має провести кадрові зміни у Кабміні, прийняти низку законів і заслухати звіт правоохоронців

Для призначення позачергового засідання Верховної ради України 4 березня є три основні причини. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає РБК-Україна.

За його словами, першою причиною призначення позачергового засідання є необхідність прийняття низки важливих законів.

"Президент ініціював це позачергове засідання парламенту. Це пов’язано з трьома причинами. Перша причина: ви знаєте, що парламент не працює в штатному режимі більше трьох тижнів "завдяки" тому, що ОПЗЖ заблокувала роботу. Щоб внести зміни до закону про державні закупівлі, щоб швидко закуповувати медичне обладнання, для цього потрібно змінити закон. А як ми змінимо закон, якщо вони заблокували Верховну раду? Це як приклад. У нас є декілька законів про оборону і ми їх не можемо розглянути", - заявив Арахамія

"По-друге, дійсно, в Кабміні зараз є такі вимоги що наближається економічна криза. Нібито є ознаки. Є можливість епідемії коронавірусу. Потрібно Кабмін перетворити фактично в штаб", - додав він.

Арахамія наголосив, що депутати також повинні заслухати звіт про результати діяльності правоохоронців.

"Третя причина повязана з тим, що зараз був проміжний звіт уряду. Вже шість місяців всі чекають, "весна прийшла - посадок немає". Нам треба заслухати звіти правоохоронних органів", - зазначив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Ради на 4 березня.

Пізніше джерело у парламенті повідомило РБК-Україна, що позачергове засідання буде присвячене "кадровим змінам". Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо відбудеться вранці вівторка, 3 березня.

Арахамія пояснив, навіщо потрібні кадрові зміни в Кабміні Кадрові зміни в Кабміні і звіт НАБУ: повістка позачергового засідання Ради
Новини України Володимир ЗеленськийВерховна Радавнеочередное заседаниеДавид Арахамія
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