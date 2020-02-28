Кадрові зміни в Кабміні і звіт НАБУ: повістка позачергового засідання Ради

Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)

Як відомо, Зеленський скликає позачергове засідання Ради 4 березня

Порядок денний позачергового засідання Верховної ради 4 березня включатиме низку важливих питань. Зокрема, буде розглянуто питання кадрових змін у Кабінеті міністрів України, а також заслухано звіт діяльності щодо всіх правоохоронних органів, про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

За словами співрозмовника РБК-Україна йдеться, зокрема, про звіт НАБУ та Генеральної прокуратури.

Окрім того, на засіданні у цю середу очікується також розгляд кількох законопроектів:

"Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях" (реєстраційний № 3003П);

"Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)" (реєстраційний № 3015П);

"Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України" (реєстраційний № 0025У);

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" (друге читання) (реєстраційний № 2500Д).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Ради на 4 березня.