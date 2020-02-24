Холодницький очікує завершення розслідувань по Гладковскому і Дубневичу в березні-квітні

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Розслідування після підозри не повинно займати більше шести місяців

Розслідування по справах колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського і народного депутата Ярослава Дубневича повинні завершитися у березні-квітні. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

За його словами, у разі розслідування справи з підозрою більше шести місяців виникають питання до правоохоронців.

"Думаю, що в березні-квітні потрібно ставити крапку в цих виробництвах. Там терміни слідства ще є, але якщо справи з підозрюваними розслідуються більше шести місяців, то виникає логічне запитання: а що ж тоді робили раніше, якщо ви досі не готові", - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, Гладковського підозрюють у зловживанні владою при здійсненні закупівель за державним оборонним замовленням. Екс-заступника секретаря РНБО затримали в жовтні 2019 року. Пізніше йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою виходу під заставу на суму понад 10 млн гривень.

Ярослава Дубневича звинувачують в легалізації разом з його братом 2 млрд грн і недостовірний декларування доходів. 20 лютого ВАКС продовжив Дубневичу зобов'язання. Зокрема, нардеп до 5 квітня зобов'язаний прибувати на вимогу детектива, прокурора і суду, повідомляти про зміну місця проживання або місця роботи, а також утримуватися від спілкування зі свідками і здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.