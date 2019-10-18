Гончарук обговорив з фракцією "Слуга народу" анбандлінг "Нафтогазу"

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук обговорив з фракцією питання газотранспортної системи

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з фракцією "Слуга народу" питання газотранспортної системи. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Джерела РБК-Україна повідомили, що питання виникло щодо того, як сформульована в законі можливість управління цієї ГТС. За словами співрозмовника, це викликало досить гарячу дискусію.

"По суті законопроекту питань не було, всі розуміють, що" Нафтогаз" треба розділити на оператора газової транспортної системи та інші напрямки, адже виникає конфлікт інтересів", - додав він.

Крім цього, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качур повідомив у коментарі РБК-Україна, що кожен з мажоритарщиків від фракції СН відстоював інтереси свого регіону.

"Кожен з мажоритарщиків від нашої фракції відстоював інтереси свого регіону, від якої вони обиралися. І також дискусійним було питання щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, законопроект №2239-1. Була дуже жвава дискусія з цього питання", - зазначив депутат.

Він уточнив, що і фракція, і прем'єр-міністр вважає, що вся газотранспортна система України повинна перебувати тільки у державній власності.

"Просто у деяких були сумніви. Оскільки було багато фейкових матеріалів, в тому числі від наших конкурентів, що нібито комусь будуть продавати ГТС, передавати. Разом з прем'єром між першим і другим читанням ми розробимо всі необхідні запобіжники для того, щоб цього не сталося", - пояснив Качура.

За його словами, фракція буде підтримувати в першому читанні і бюджет, і законопроект про анбандлінг.

"Що стосується питання виділення коштів на мажоритарні округи (субвенцій), то у фракції хочуть відходити від цієї практики. Але вчора багато мажоритарники до півночі спілкувалися з прем'єр-міністром в будівлі уряду. Вони наполягали, що це все повинно виділятися пропорційно, ось в цьому і полягало питання. Тому що комусь виділили більше, комусь-менше", - прокоментував парламентарій.

Він уточнив, що в результаті між депутатами і прем'єром було досягнуто згоди, що гроші повинні розподілятися "пропорційно і справедливо" між всіма мажоритарними округами, незважаючи на те, від якої фракції чи партії депутат пройшов у Раду.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з енергетики та ЖКП підтримав законопроект "Про внесення змін до деяких законів України у зв'зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

Раніше глава "Нафтогазу" попередив про наслідки зриву анбандлінгу, який повинен состятся до початку 2020 року. За його словами, якщо Україна не виконає норм Третього енергопакету ЄС, Росія може використовувати це як привід і не підписати довгостроковий контракт на транзит газу в Європу.