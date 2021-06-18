У "Слузі народу" назвали наслідки зустрічі Байдена та Путіна для України

"Джо Байден сказав, що він і далі підтримує територіальну цілісність, територіальний суверенітет України. Пролунала теза, що треба підсилювати дипломатію в напрямку Мінських угод. На мою думку, це натяк на те, що їх можна переосмислювати. Це гарний для нас сигнал, що триватиме підтримка України в напрямі реалізації Мінських угод. Але у тому форматі та порядку, який вигідний саме інтересам України", - заявив очільник "Слуги народу".

Голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає, що саміт став "холодним душем" для Володимира Путіна. Російський президент не досягнув тих цілей, на які сподівався.

"Президент Байден дав зрозуміти, що розглядає територію Росії як джерело кібератак проти Америки, і якщо це не припиниться - то відповідь може бути дуже жорсткою", - заявив Мережко.

Депутат додав, що на саміті також обговорювали питання відновлення миру на Сході України.

"США намагатимуться стимулювати Росію дотримуватись норм міжнародного права та виконувати досягнуті домовленості. Якщо цього не буде та якщо керівництво Росії буде продовжувати шкодити США та її партнерам, зокрема Україні, тоді Росія отримає достатньо жорстку і рішучу відповідь", - вважає Олександр Мережко.

На думку Ірини Верещук, голови підкомітету з державної безпеки та оборони, після зустрічі російська сторона намагається викривити інформацію про те, як відбулися переговори президентів США та РФ та що вони означають для України.

"Зараз іде війна інтерпретацій, почалося формування наративів. В Росії поширили інформацію, що в основі врегулювання конфлікту на Донбасі є Мінські угоди. Але Байден цього не говорив. Він сказав, що ми будемо застосовувати і посилювати дипломатію у питанні Мінських угод. Це зовсім інший контекст", - наголосила депутатка.

Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв переконаний, що зустріч Байдена та Путіна в Женеві фактично зберегла статус-кво. Жодна зі сторін не втратила, але й не просунулася в переговорах.

"Всі залишилися при своїх позиціях. Досить чітко і Байден, і Путін сказали, що в них є багато питань, на які вони дивляться по-різному. Чи будуть вони шукати точки взаємодії - тут питання подальших зустрічей чи роботи на рівні міністрів", - зазначив Чернєв.

Народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов акцентував, що Джо Байден зустрівся з Володимиром Путіним після європейського турне: саміту G7, НАТО та ЄС. Таким чином продемонструвавши, що США говорить із Росією, маючи підтримку всього цивілізованого світу.

"Тепер у керівництва Росії немає можливості маніпулювати будь-якими протиріччями на Заході. Чи намагатись якось обійти Америку, домовляючись з Європою. Або - Європу, домовляючись з Америкою", - каже Фролов.

На переговорах у Женеві не сталося нічого, що шкодить інтересам України, підсумовує нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін. Він наголошує, що найголовніші меседжі для України лунали ще до зустрічі президентів США та РФ.

"Якщо брати позицію США, то найголовніше відбувалося до зустрічі президентів - це заява Сполучених Штатів про те, що територіальний конфлікт не є перешкодою для вступу до НАТО, та телефонна розмова президентів Байдена і Зеленського щодо європейського турне. Думаю, що ми маємо фокусуватися на їхній майбутній зустрічі", - стверджує Безгін.

Цю думку поділяє і заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук. За її словами, нині важливо сконцентруватися на якісній підготовці візиту президента Зеленського до Вашингтона у липні цього року.