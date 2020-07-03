У "Слузі народу" назвали критерії до кандидата на посаду глави Нацбанку

Кандидат на посаду голови НБУ має покроково та конкретно розповісти парламенту, яким чином будуть запущені програми кредитування економіки. У Раді є консенсус щодо призначення нового керівника Нацбанку.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, ймовірно, Рада збереться на позачергове засідання 3 липня, щоб проголосувати за відставку глави Нацбанку Якова Смолія.

Арахамія заявив, що стосовно претендента на посаду голови Нацбанку "існує розуміння серед усіх фракцій".

"Якщо це людина, яка не зможе обґрунтувати парламенту, яким чином конкретно, покроково зможе запустити програми кредитування економіки, то таку людину призначено не буде", - зазначив нардеп.

Зазначимо, Смолій подав у відставку з поста очільника Нацбанку 1 липня. Своє рішення він пояснив політичним тиском з боку Офісу президента.

Ввечері 2 липня президент Володимир Зеленський разом з керівництвом НБУ та учасниками фінансового ринку обговорили кандидатури нового глави Нацбанку.

Як раніше розповіло джерело РБК-Україна, Смолія може замінити голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.