У "Слузі народу" назвали головного кандидата на заміну Гончаруку

Головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України замість Олексія Гончарука є нинішній віце-прем'єр і міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль. Про це РБК-Україна повідомили кілька впливових джерел у "Слуги народу".

За словами одного з джерел, призначення Шмигаля можливо з "випробувальним терміном", як це раніше було з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. При цьому кандидатури Сергія Тігіпка і Валерія Хорошковського на пост прем'єра більше не називають.

Крім того, співрозмовники стверджують, що в новому Кабміні можуть залишитися кілька діючих міністрів, зокрема, Михайло Федоров, Дмитро Дубілет і Арсен Аваков.

Не виключено, що посади зможуть зберегти міністр освіти Анна Новосад і глава Мінекономіки Тимофій Милованов. При цьому від його відомства планують відокремити міністерство аграрної політики.

За інформацією РБК-Україна, в "пакеті" з міністрами розглядається зміна глави Держмитниці та Генеральної прокуратури.

При цьому співрозмовники не виключають, що переговори про новий склад Кабміну продовжаться в середу, 4 березня. Після засідання фракції з президентом у вівторок остаточне рішення прийнято не буде.

Нагадаємо, станом на ранок 3 травня до Верховної ради не надходила заява Гончарука про відставку.

Завтра, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Ради, на якому будуть проголосовані кадрові зміни в уряді.

