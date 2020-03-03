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У Раді немає заяви Гончарука про відставку

Новини » Політика     03.03.2020 - 12:40
У Раді немає заяви Гончарука про відставку
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами Руслана Стефанчука, о 10-й ранку заяви не було

Заяви прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку станом на 10 ранку вівторка, 3 березня, у Верховну раду не надходило. Про це в кулуарах Ради сказав перший віце-спікер Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, о 10-й ранку заяви не було.

"Як станом на даний момент - я не знаю. Увечері буде засідання фракції "Слуга народу", там ці всі питання будуть обговорюватися",- сказав Стефанчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. У парламентському порядку денному є, в тому числі, кадрові питання уряду, а також звіти силовиків.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що на посаду нового прем'єр-міністра обговорюється кандидатура Валерія Хорошковського.

У той же час інші ЗМІ відзначають, що причиною ймовірної відставки Гончарука є зміна топ-менеджменту енергетичної компанії "Центренерго", якою раніше керували люди, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Рішення про зміну менеджменту підприємств було прийнято, щоб прискорити підготовку державної компанії до приватизації.

Пізніше з'явилася інформація, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук ще не писав заяву про відставку.

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