У "Слузі народу" не виключають відставку міністра економіки через ситуацію на тютюновому ринку

Фото: Олександр Качура (facebook.com)

Нардеп Качура стверджує, що в роботі економічного блоку уряду є проблеми

У фракції "Слуга народу" обговорюється питання відставки міністра економічного розвитку Ігоря Петрашка. Однією з причин його звільнення може бути спроба пролобіювати легалізацію монополії компанії "Тедис-Україна" на тютюновому ринку.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура перед засіданням Верховної ради.

"Треба визнати, що є прогалини в роботі економічного блоку уряду. Ми незадоволені роботою міністра економічного розвитку Петрашко. Мій досвід взаємодії з ним такий: він саботував організацію роботи робочої групи по боротьбі з тютюновими монополістами, робив усе, щоб величезні тютюнові корпорації не платили податки в Україні. Саме Петрашко вносив на розгляд КМУ проект постанови про фактичну легалізацію тютюнової монополії. Він хотів зробити національного тютюнового оператора, і під заявлені критерії підходило тільки одна юридична особа - "Тедис-Україна". Я бачу, що людина на місці міністра займається не тим, чим потрібно. Це був лобізм? Так, лобізм. Чи потрібно у зв'язку з цим проводити кадрові зміни? Я впевнений, що так. Мало того, після звільнення, я не виключаю, що будуть ще й кілька кримінальних справ", - сказав Качура.

Нагадаємо, раніше народний депутат Андрій Холодів також заявляв про те, що міністерство економіки зриває роботу робочої групи, яка повинна контролювати виконання Меморандуму, підписаного між виробниками сигарет і Кабінетом міністрів у грудні 2019 року.

За словами Холодова, з березня до липня Міністерство жодного разу не проводило засідання.

Коли ж засідання відбулося, депутати Холодів і Юрченко заявили про те, що на робочій групі головує представник тютюнового бізнесу, а заступник міністра Світлана Панаіотіді виступала там на стороні тютюнових компаній і не поставила жодного питання про виконання зобов'язань тютюнових корпорацій за Меморандумом.

Як відомо, Антимонопольний комітет звинувачує компанію "Тедис-Україна" і 4 найбільших виробників сигарет – компанії "Філіп Морріс", "Брітіш Американ Тобакко", "ДжейТиАй" та "Імперіал Тобакко" у картельній змові, на компанії накладено штраф в 6,5 мільярда гривень.

Три з чотирьох компаній-виробників вже виплатили штраф до державного бюджету.

Питання про несплату податків тютюновими компаніями також розглядається Тимчасовою слідчою комісією з розслідування махінацій у податковій і на митниці.