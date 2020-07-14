У "Слуги народу" готові до зростання і цін та девальвації після емісії гривні

Партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні. Додаткова емісія гривні неминуче приведе до цих наслідків.

Про це голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Треба змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою. Те, що буде певний сплеск цін і курсу у випадку, якщо буде прийнято таке рішення, це 100%", - сказав він.

За його словами, зростання цін і девальвація будуть залежати від того, куди підуть гроші. Він не виключив, що кошти будуть спрямовані на підтримку великого бізнесу.

"Так сталося, така не зовсім приємна реальність, що у нас більшість великого бізнесу сконцентрована в певних фінансово-промислових групах. Але цей бізнес генерує найбільшу кількість робочих місць", - заявив Наталуха.

Голова парламентського комітету вважає "найгіршим" - втрату робочих місць і реімміграцию, коли відкриються кордони з Європою.

"І просто поїде півкраїни, тому що держава не може забезпечити їм роботу тут. Тому ми змушені так робити, тому ми не можемо дати великим підприємствам, які генерують багато робочих місць, зупинитися", - повідомив депутат.

Відповідаючи на питання про ризики для партії "Слуга народу" девальвації гривні та зростання цін перед місцевими виборами восени 2020 року, Наталуха заявив:

"Мабуть, доведеться шукати певний баланс між популярним і непопулярним. Якщо у тебе на вагах стрибок цін і втрата робочого місця, то невідомо, що гірше", - додав він.

Зазначимо, Верховна рада 3 липня відправила у відставку голову Національного банку України Якова Смолія.

Після цього на брифінгу Яків Смолій заявив, що на нарадах за участю президента і прем'єр-міністра від НБУ вимагали включити "друкарський верстат" і довести курс до 30 гривень за долар.

В.о. глави Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що після відставки Якова Смолія з посади голова НБУ залишаються колишні "червоні лінії".

Зокрема, керівництво НБУ може піти, якщо влада запустить "друкарський верстат" або поверне банки попереднім власникам.