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У "Слузі народу" анонсували законопроект для звільнення Ситника

Автор: РБК-Україна

У Верховній раді напрацюють, внесуть і проголосують законопроект, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Однак про терміни внесення законопроекту в Раду поки не відомо.

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Про це заявив депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу Zik.

"Найближчим часом напрацюють законопроект, внесуть його і проголосують, щоб Ситника можна було звільнити. Це написано в рішенні Конституційного суду, що потрібно робити відповідним до рішення КСУ. Що буде призначатися за іншою процедурою керівник НАБУ, після цього Ситник буде звільнений", - сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни в законодавство.

28 серпня Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.

При цьому Конституційний суд роз'яснив, що це рішення не означає звільнення Ситника, а його рішення на посади є законними.

Крім того, КСУ визнав не відповідними Конституції норми закону в частині закріплення повноважень президента утворювати НАБУ.

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