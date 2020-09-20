ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Для відставки Ситника треба міняти закон, - голова ВР

Київ, Неділя 20 вересня 2020 03:18
Для відставки Ситника треба міняти закон, - голова ВР
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для врегулювання ситуації з директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником потрібно вносити зміни до законодавства. Відповідний законопроект зареєстрований головою комітету з питань антикорупційної політики Анастасією Радіною.

Про це в ефірі елеканалу "Україна 24" заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, навіть після рішення КСУ немає механізмів відкликання з посади очільника НАБУ. З іншого боку, ми розуміємо, що тоді, коли ухвалювався цей закон, багато експертів говорили, що президент призначає на посаду указом, який суперечить Конституції. Тому необхідно було або вносити зміни до Конституції, а це важкий і тривалий процес, або по-іншому виписувати закони", - сказав він.

За словами спікера, рішення Конституційного суду можна було передбачити. Тому зараз треба буде змінювати законодавство, приводити його у відповідність до рішення КСУ.

Разумков наголосив, що згідно з чинним законодавством, директор НАБУ може піти з посади лише сам.

"Станом на сьогодні так закон виписаний, що з посади він може піти самостійно, його не можуть примусити це зробити", - сказав він.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.

При цьому Конституційний суд роз'яснив, що це рішення не означає звільнення Ситника, а його рішення на посади є законними.

Крім того, КСУ визнав не відповідними Конституції норми закону в частині закріплення повноважень президента утворювати НАБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика НАБУАртем СытникДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся