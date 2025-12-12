"Слуга народа" проведет съезд для избрания нового главы партии, - источник

Действующая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк занимала должность два срока, ее полномочия завершаются 14 декабря.

В связи с этим партия проводит съезд для избрания нового руководителя.

О Елене Шуляк

Елену Шуляк избрали главой этой политической силы 15 ноября 2021 года во время очередного съезда "Слуги народа". Она заняла эту должность вместо Александра Корниенко, который был избран первым заместителем главы Верховной Рады.

Она является народным депутатом ВРУ 9-го созыва (выбрана номером 13 в списке как беспартийная) и главой Комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления.

Как указывает движение "Честно", Шуляк вошла в избирательный список "Слуги народа" по неформальной квоте экс-премьер-министра Алексея Гончарука, который руководил "Офисом эффективного регулирования" (BRDO).

За первый год работы парламента 9 созыва Шуляк вошла в список нардепов, которые имеют больше всего принятых законопроектов.

Напомним, на фоне масштабной коррупционной схемы в энергетике, которую разоблачило НАБУ в рамках операции "Мидас", в Украине обострился и политический кризис.

Президент Украины недавно встречался со "Слугами народа" по причинам подготовки законопроектов для решения ситуации, сложившейся в стране на фоне громкого коррупционного скандала в "Энергоатоме".

На фоне скандала недавно некоторые представители партии "Слуга народа" выступили с призывом к другим проукраинским парламентским фракциям и группам начать переговоры о создании "коалиции национальной устойчивости" и сформировать "правительство национальной устойчивости".

Но руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что данное предложение является лишь заявлением "отдельных представителей" и его "не следует воспринимать его как позицию всей фракции".