Не "Слуга народа": под каким брендом партия Зеленского может пойти на выборы

Бренд "Слуга народа" исчерпал себя, набравшись излишней токсичности из-за нескончаемых скандалов, в которые попадали депутаты монобольшинства.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция".

В случае отсутствия "Слуги народа", поддержка "партии Зеленского" составляет до 20%.

Согласно недавнему закрытому соцопросу, "Слуга народа" получает около 4% поддержки, в то время как "партия Зеленского" получает примерно 15%, если их включают одновременно в опросе.

В связи с этим нынешняя команда президента Владимира Зеленского в любом случае постарается переизбираться под другим брендом. Есть вероятность того, что это будет условной "партией Зеленского".

Скандал с Тищенко

20 июня в центре Днепра на бывшего военнослужащего, экс-боеца подразделения Kraken Дмитрия Павлова совершила нападение группа людей, которые были одеты в камуфляжную одежду.

Павлов вступил в спор с народным депутатом, которого ранее исключили из "Слуги народа", Николаем Тищенко из-за поведения его команды - они гуляли по городу вооруженные и одетые в военную форму. В столкновении также присутствовал полицейский.

После этого к нардепу пришли с обысками и сообщили о подозрении в совершении незаконного лишения свободы потерпевшего.

Печерский суд Киева избрал Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также суд арестовал на два месяца без права выйти под залог охранника Тищенко.

Подробнее о скандале с участием нардепа Николая Тищенко - в материале РБК-Украина.

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