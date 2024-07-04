Не "Слуга народу": під яким брендом партія Зеленського може піти на вибори

Бренд "Слуга народу" вичерпав себе, набравшись зайвої токсичності через нескінченні скандали, у які потрапляли депутати монобільшості.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція".

Згідно з нещодавнім закритим соцопитуванням, "Слуга народу" отримує близько 4% підтримки, тоді як "партія Зеленського" отримує приблизно 15%, якщо їх включають одночасно в опитуванні.

У зв'язку з цим нинішня команда президента Володимира Зеленського в будь-якому разі намагатиметься переобиратися під іншим брендом. Є ймовірність того, що це буде умовною "партією Зеленського".

Скандал із Тищенком

20 червня в центрі Дніпра на колишнього військовослужбовця, ексбійця підрозділу Kraken Дмитра Павлова скоїла напад група людей, які були одягнені в камуфляжний одяг.

Павлов вступив у суперечку з народним депутатом, якого раніше виключили зі "Слуги народу", Миколою Тищенком через поведінку його команди - вони гуляли містом озброєні та одягнені у військову форму. У сутичці також був присутній поліцейський.

Після цього до нардепа прийшли з обшуками і повідомили про підозру у вчиненні незаконного позбавлення волі потерпілого.

Печерський суд Києва обрав Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд також заарештував на два місяці без права вийти під заставу охоронця Тищенка.

Детальніше про скандал за участю нардепа Миколи Тищенка – у матеріалі РБК-Україна.

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