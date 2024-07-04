ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не "Слуга народу": під яким брендом партія Зеленського може піти на вибори

Четвер 04 липня 2024 10:49
UA EN RU
Не "Слуга народу": під яким брендом партія Зеленського може піти на вибори Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько

Бренд "Слуга народу" вичерпав себе, набравшись зайвої токсичності через нескінченні скандали, у які потрапляли депутати монобільшості.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція".

У зв'язку з цим нинішня команда президента Володимира Зеленського в будь-якому разі намагатиметься переобиратися під іншим брендом. Є ймовірність того, що це буде умовною "партією Зеленського".

Згідно з нещодавнім закритим соцопитуванням, "Слуга народу" отримує близько 4% підтримки, тоді як "партія Зеленського" отримує приблизно 15%, якщо їх включають одночасно в опитуванні.

У разі відсутності "Слуги народу", підтримка "партії Зеленського" становить до 20%.

Скандал із Тищенком

20 червня в центрі Дніпра на колишнього військовослужбовця, ексбійця підрозділу Kraken Дмитра Павлова скоїла напад група людей, які були одягнені в камуфляжний одяг.

Павлов вступив у суперечку з народним депутатом, якого раніше виключили зі "Слуги народу", Миколою Тищенком через поведінку його команди - вони гуляли містом озброєні та одягнені у військову форму. У сутичці також був присутній поліцейський.

Після цього до нардепа прийшли з обшуками і повідомили про підозру у вчиненні незаконного позбавлення волі потерпілого.

Печерський суд Києва обрав Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд також заарештував на два місяці без права вийти під заставу охоронця Тищенка.

Детальніше про скандал за участю нардепа Миколи Тищенка – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Слуга народа
NEWS
Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція