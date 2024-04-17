"Слуга народа" направила 180 млн гривен на закупку РЭБ для ВСУ, - Шуляк

Президент Владимир Зеленский назвал противодействие российским дронам одной из ключевых задач этой войны. Он поставил задачу прикрыть РЭБами весь фронт.

"Что такое системы РЭБ для украинской армии? Это, прежде всего, десятки тысяч спасенных жизней наших воинов, это сохранение техники и боеприпасов, это прикрытие и защита. Они умело "глушат" и приземляют вражеские FPV-беспилотники, снижают эффективность вражеской разведки и осложняют наступления врага. Именно поэтому "Слуга народа" перечислила 180 млн грн для поддержки ВСУ. Это уже второй раз партия "Слуга народа" направляет средства на армию. что за два военных года партия "СН" уже направила в поддержку Сил обороны Украины всего по меньшей мере 310 млн грн.

Нардеп добавляет, что все закупленные РЭБы - украинского производства. Они уже адаптированы к реалиям и протестированы нашими военными на передовой.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что большую часть закупленного РЭБа Генштаб уже распределил и передал военным на самые горячие участки фронта.

"До полномасштабной войны в Украине не было никакой разработки РЭБа ближнего действия. Благодаря системной работе (кластеру для развития военных технологий, - ред.) Brave1 эта сфера начала развиваться, и уже сегодня есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта", - отметил вице-премьер.