"Слуга народу" направила 180 млн гривень на закупівлю РЕБ для ЗСУ, - Шуляк

Президент Володимир Зеленський назвав протидію російським дронам одним із ключових завдань цієї війни. Він поставив завдання прикрити РЕБами весь фронт.

"Що таке системи РЕБ для української армії? Це насамперед десятки тисяч врятованих життів наших воїнів, це збереження техніки та боєприпасів, це прикриття і захист. Вони вправно "глушать" та приземляють ворожі FPV-безпілотники, знижують ефективність ворожої розвідки та ускладнюють наступи ворогу. Саме тому "Слуга народу" перерахувала 180 млн грн для підтримки ЗСУ. Це вже вдруге партія "Слуга народу" направляє кошти на армію. Наприклад, торік 130 млн грн були виділені на купівлю ПТРК "Стугна-П", - зазначила Шуляк і додала, що за два воєнні роки партія "СН" уже направила на підтримку Сил оборони України загалом щонайменше 310 млн грн.

Нардеп додає, що всі закуплені РЕБи - українського виробництва. Вони вже адаптовані до реалій та протестовані нашими військовими на передовій.

Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що більшу частину закупленого РЕБу Генштаб уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту.

"До повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі (кластеру для розвитку військових технологій, - ред.) Brave1 ця сфера почала розвиватися, і вже сьогодні є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту", - зазначив віце-прем’єр.