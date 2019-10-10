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Зеленський заявив, що в Україні не буде референдуму щодо особливого статусу Донбасу

Новини » Політика    10.10.2019 - 11:34
Зеленський заявив, що в Україні не буде референдуму щодо особливого статусу Донбасу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Він сказав, що з цього приводу можуть бути домовленості

В Україні не може бути референдуму з приводу закону про особливий статус Донбасу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з цього приводу можуть бути домовленості.

"Референдуму з приводу того, чи іншого закону у нас не може бути. У нас можуть бути вже якісь домовленості..Але я думаю, що це не в Нормандському процесі..В нормандському процесі будуть підняти теми червоних ліній, подальших кроків", - заявив Зеленський.

Також глава держави заявив, що закон можуть обговорювати з суспільством.

"Який буде новий закон про особливий статус? От там пункти, ці червоні лінії, ми готові обговорювати з суспільством, з журналістами і тільки після цього з Верховною радою і тільки після цього голосувати", - заявив Зеленський

Раніше Зеленський повідомив, на нормандській зустрічі підійматиме питання Криму. Зеленський вважає, що зараз не існує будь-якого треку, де обговорюється питання Криму.

Крім цього, Зеленський заявив, що зустріч в нормандському форматі не відбудеться, якщо не відбудеться розведення сил на Донбасі. За його словами, розведення військ на Донбасі не станеться, поки туди будуть приїжджати "різні люди".

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