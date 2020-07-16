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"Слуга народу" разом з Зеленським обирає кандидата в мери Києва

Київ, Четвер 16 липня 2020 20:17
"Слуга народу" разом з Зеленським обирає кандидата в мери Києва
Фото: партія "Слуга народу" (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Висувати в мери Києва мають намір 5 претендентів

Фракція "Слуга народу" зібралася на засідання з президентом України Володимиром Зеленським. Політична сила сьогодні планує обрати єдиного кандидата в мери Києва.

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко.

За словами Янченко, перед фракцією виступлять 5 претендентів - Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Качура, Дмитро Гурін та Олександр Дубінський.

Для визначення єдиного кандидата Зеленський запропонував 3 критерії:

  1. Підтримка фракції (таємне голосування).
  2. Підтримка жителів Києва (результати соціологічного опитування).
  3. Підтримка Зеленського.

За перемогу в кожному критерії претендент отримає 1 бал, а єдиним кандидатом стане той, хто набере найбільшу кількість балів.

Нагадаємо, найбільші шанси стати кандидатом в мери Києва від "Слуги народу" має народний депутат Ірина Верещук.

Додамо, для визначення єдиного кандидата в мери Києва партія "Слуга народу" спочатку планувала провести декілька етапів праймеріз.

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