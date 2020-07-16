"Слуга народу" разом з Зеленським обирає кандидата в мери Києва

Фото: партія "Слуга народу" (РБК-Україна)

Висувати в мери Києва мають намір 5 претендентів

Фракція "Слуга народу" зібралася на засідання з президентом України Володимиром Зеленським. Політична сила сьогодні планує обрати єдиного кандидата в мери Києва.

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко.

За словами Янченко, перед фракцією виступлять 5 претендентів - Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Качура, Дмитро Гурін та Олександр Дубінський.

Для визначення єдиного кандидата Зеленський запропонував 3 критерії:

Підтримка фракції (таємне голосування). Підтримка жителів Києва (результати соціологічного опитування). Підтримка Зеленського.

За перемогу в кожному критерії претендент отримає 1 бал, а єдиним кандидатом стане той, хто набере найбільшу кількість балів.

Нагадаємо, найбільші шанси стати кандидатом в мери Києва від "Слуги народу" має народний депутат Ірина Верещук.

Додамо, для визначення єдиного кандидата в мери Києва партія "Слуга народу" спочатку планувала провести декілька етапів праймеріз.