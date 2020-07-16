"Слуга народу" разом з Зеленським обирає кандидата в мери Києва

Висувати в мери Києва мають намір 5 претендентів
Фракція "Слуга народу" зібралася на засідання з президентом України Володимиром Зеленським. Політична сила сьогодні планує обрати єдиного кандидата в мери Києва.
Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко.
За словами Янченко, перед фракцією виступлять 5 претендентів - Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Качура, Дмитро Гурін та Олександр Дубінський.
Для визначення єдиного кандидата Зеленський запропонував 3 критерії:
За перемогу в кожному критерії претендент отримає 1 бал, а єдиним кандидатом стане той, хто набере найбільшу кількість балів.
Нагадаємо, найбільші шанси стати кандидатом в мери Києва від "Слуги народу" має народний депутат Ірина Верещук.
Додамо, для визначення єдиного кандидата в мери Києва партія "Слуга народу" спочатку планувала провести декілька етапів праймеріз.