"Слуга народа" вместе с Зеленским выбирает кандидата в мэры Киева

Фото: партия "Слуга народа" (РБК-Украина)

Выдвигать в мэры Киева намерены 5 претендентов

Фракция "Слуга народа" собралась на заседание с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политическая сила сегодня планирует выбрать единого кандидата в мэры Киева.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

По словам Янченко, перед фракцией выступят 5 претендентов - Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Качура, Дмитрий Гурин и Александр Дубинский.

Для определения единого кандидата Зеленский предложил 3 критерия:

Поддержка фракции (тайное голосование). Поддержка жителей Киева (результаты социологического опроса). Поддержка Зеленского.

За победу в каждом критерии претендент получит 1 балл, а единым кандидатом станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов.

Напомним, наибольшие шансы стать кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" имеет народный депутат Ирина Верещук.

Добавим, для определения единого кандидата в мэры Киева партия "Слуга народа" изначально планировала провести несколько этапов праймериз.