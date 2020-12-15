"Слуга народу" сьогодні обговорить кадрові перестановки в Кабміні на фракції

У вівторок, 15 грудня, фракція "Слуга народу" збереться на засідання. Під час нього парламентарі обговорять кадрові питання.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук.

"Очікується обговорення кадрових питань. Яких саме - скаже прем’єр-міністр, керівництво фракції, після цього зможу вам коментувати, а не чутки", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, вчора глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в першу чергу варто очікувати призначення міністрів освіти і енергетики. За його словами, раніше набув чинності закон, який обмежив функції виконуючих обов'язки, через що заблоковано діяльність двох міністерств.

Він додав, що призначення можуть відбутися уже на цьому тижні.

У матеріалі РБК-Україна "Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів" повідомлялося, що в Раді найбільше претензій до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія та соцполітики Марини Лазебної.