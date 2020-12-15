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"Слуга народа" сегодня обсудит кадровые перестановки в Кабмине на фракции

Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Во вторник, 15 декабря, фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Во время него парламентарии обсудят кадровые вопросы.

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Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

"Ожидается обсуждение кадровых вопросов. Каких именно - скажет премьер-министр, руководство фракции, после этого смогу вам комментировать, а не слухи", - отметила нардеп.

Напомним, вчера глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в первую очередь стоит ожидать назначения министров образования и энергетики. По его словам, ранее вступил в действие закон, который ограничил функции исполняющих обязанности из-за чего заблокирована деятельность двух министерств.

Он добавил, что назначения могут состояться уже на этой неделе.

В материале РБК-Украина "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров" сообщалось, что в Раде больше всего претензий к работе министров образования Сергея Шкарлета, здравоохранения Максима Степанова, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марине Лазебной.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныфракцияСлуга народаЕвгения Кравчук