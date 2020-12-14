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У "Слузі народу" не виключають призначення міністрів освіти та енергетики

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 18:47
У "Слузі народу" не виключають призначення міністрів освіти та енергетики
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в першу чергу варто очікувати призначення міністрів освіти та енергетики. За його словами, раніше набрав чинності закон, який обмежив функції виконуючих обов'язків через що заблокована діяльність двох Міністерств.

Про це Корнієнко повідомив перед засіданням фракції "Слуга народу".

"Я думаю щодо призначень є така можливість. Вона висока. Ми не тільки хочемо когось поміняти, але й тому що набрав чинності закон про те, що обмежені функції виконуючих обов'язків і тому заблокована діяльність двох Міністерств - енергетики і освіти", - заявив він.

При цьому Корнієнко додав, що призначення можуть відбутися вже на цьому тижні.

"Я думаю, що ці призначення слід очікувати в першу чергу. Можливо, на цьому тижні. Зараз почекаємо ще деякий час і ця інтрига розкриється. Може бути одне-два призначення на цьому тижні. Це залежить від того, чи буде підтримка у фракції", - зазначив він.

Корнієнко також додав, що 15 або 16 грудня можлива додаткова фракція з кадрових питань.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Кандидати на вихід. Чи Готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів" повідомлялося, що у Раді найбільше претензій до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія та соцполітики Марини Лазебною.

Раніше повідомлялося, що до Нового року, швидше за все, не буде відставок в уряді.

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