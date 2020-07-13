"Слуга народу" проведе засідання фракції за участю Шмигаля: що розглянуть

На засідання фракції "Слуга народу" запросили прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Його запросили для презентації кандидатів по кадрових питаннях, які має розглянути Верховна рада.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, на засідання СН запросили кандидата на посаду віце-прем’єр-міністра з питань ОПК Олега Уруського та кандидата на посаду глави Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.

"Очікуємо також, що буде прем'єр-міністр на засіданні. Ми його запросили, щоб він презентував кандидатів. Можливо, в нього є питання, які б він хотів обговорити з фракцією", - заявила Кравчук.

У другій частині засідання фракції монобільшість планує обговорити зміни до виборчого кодексу та питання нового районування.

"Це досить дискусійне питання, яке вже обговорювалось і в комітеті, але бажано, щоб і на фракції його обговорили", - додала парламентар.

Як писало РБК-Україна, у Раді назвали ймовірного претендента на посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту у вівторок, 14 липня.