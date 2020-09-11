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"Слуга народу" в понеділок проведе засідання фракції, обговорять кадрові питання

Автор: Игорь Литвиненко

Засідання фракції "Слуга народу" заплановано на понеділок, 14 вересня. Кадрові питання також планують винести на обговорення.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, головною темою засідання фракції буде бюджет на 2021 рік, однак кадрове питання також є медійної темою, яку необхідно обговорити.

"У понеділок ми розраховуємо провести засідання фракції і обговорити порядок денний тижня. Звичайно, питання кадрових перестановок - дуже медійна тема. Про неї багато говорять в пресі і, звичайно, ми б хотіли обговорити його на фракції обговорити", - повідомила Кравчук.

Нагадаємо, раніше голова фракції Давид Арахамія допустив можливу відставку міністрів економіки і енергетики. Крім цього він допустив можливість зміни і всього уряду, додавши, що поки для цього немає підстав.

Також РБК-Україна писало, які претензії депутати мають до роботи міністрів економіки і фінансів.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що сумнівається в необхідності кадрових змін у владі найближчим часом.

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