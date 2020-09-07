У "Слуги народу" розповіли про претензії до міністрів економіки і фінансів

Фото: міністри Ігор Петрашко та Сергій Марченко (прес-служба Кабміну)

У фракції "Слуга народу" заявили, що найбільше питань у парламентаріїв виникає до роботи міністерств фінансово-економічного блоку. При цьому питання з відставкою навряд чи вирішиться в найближчі дні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки".

До Міністерства економіки є питання у зв'язку з відсутністю стратегії підтримки аграрної промисловості і розуміння економічного розвитку держави найближчим часом. Також нардепи незадоволені відсутністю комунікації з міністром економіки Ігорем Петрашко.

"У нього два профільних комітети - економічного розвитку та аграрної політики. З двома комітетами нормальної комунікації не було. Є стратегічне рішення, що це міністерство потрібно розділити на міністерство економічного розвитку і міністерство аграрної політики. Відповідно, це буде два крісла", - розповіла заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Щодо Мінфіну, то найбільше у фракції незадоволені ситуацією з Митною службою.

"Останні призначення в митниці викликають занепокоєння. Занепокоєння викликає не тільки те, що ми не бачимо відчутного прогресу у реформі митниці. Але ми і не бачимо подолання корупційних схем, які дісталися нам у спадок від попередньої влади. Навпаки, повертаються люди, які працювали з цими схемами", - пояснив глава фінкомітету Ради Данило Гетманцев.

Також в фінкомітеті незадоволені темпами підготовки деяких документів з боку Мінфіну і недофінансування витрат медсфери. Крім цього доля міністра фінансів Сергія Марченка буде залежати багато в чому від бюджетного процесу і якості головного фінансового документа країни, який надійде в Раду до 15 вересня. Однак починати бюджетний процес з одним міністром, а закінчувати - з іншим, у фракції вважають ризикованим.

Нагадаємо, раніше голова фракції Давид Арахамія допустив можливу відставку міністрів економіки і енергетики.

Також повідомлялося, що в "Слуги народу" не виключають відставку міністра економіки через ситуацію на тютюновому ринку.