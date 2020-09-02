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У Раді пригрозили ключовим міністрам відставками

Київ, Середа 02 вересня 2020 13:39
У Раді пригрозили ключовим міністрам відставками
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Голова фракції Давид Арахамія допустив можливу відставку міністрів економіки та енергетики. Також можлива зміна і всього складу уряду, але поки для цього немає підстав.

Про це Арахамія розповів журналістам.

Він зазначив, що фракція "Слуга народу" очікує від міністрів економіки і енергетики швидких і ефективних рішень по виходу з кризи.

"Криза в енергетиці існує? Існує. Криза в економіці існує? Існує. Кризу з фінансами і бюджетом існує? Ось вам всі відповіді. Якщо ми не побачимо конкретного швидкого руху і плану, вони будуть змінені", - сказав Арахамія.

Голова фракції додав, що зараз підстав для відставки всього уряду немає, однак парламент готовий піти на такий крок.

"Якщо будуть якісь ігрища - "ми своїх не здаємо", то підуть усі разом", - сказав Арахамія.

Також Арахамія заявив, що парламент правильно зробив, вирішивши не давати імунітет уряду.

Зазначимо, зараз посаду міністра економіки займає Ігор Петрашко. Тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики призначена Ольга Буславець.

Раніше про можливі відставки в "економічному блоці" Кабміну повідомив заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку року держбюджет України недоотримав 20 млрд гривень планових доходів.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниотставкаДавид Арахамія
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