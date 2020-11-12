"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, - опитування

Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" залишається одноосібним лідером у рейтингах парламентських партій.

Про це свідчать дані найбільш авторитетних соціологічних компаній.

Так, якби вибори до Верховної ради відбулися найближчої неділі, пропрезидентську політсилу підтримали б 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Це дані опитування групи "Рейтинг", проведеного 2-3 листопада.

На другому місці - партія "Опозиційна платформа - За життя", 17,1% голосів. За "Європейську солідарність" готові проголосувати 15,4%. "Батьківщина" має 8,0% підтримки. Решта політсил не здолали б п’ятивідсотковий бар’єр та не пройшли б до парламенту, зокрема, "За майбутнє", "Сила і честь", "Радикальна партія Олега Ляшка", УДАР та "Голос".

Опитування також показало, що "Слуга народу" найбільш популярна на півдні країни. Примітно, що на відміну від інших партій, за неї готові проголосувати як мешканці сіл, так і міст.

Схожий розподіл електоральних симпатій спостерігається і в опитуванні, яке днями оприлюднив і Центр Разумкова. Його провели 30 жовтня-5 листопада. За результатами, лідерство також належить "Слузі народу" - за неї готові проголосувати 27,9% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.

На другому місці - "Європейська солідарність", 21,2% підтримки. "Опозиційна платформа - За життя" помітно відстає і має 16,5%. "Батьківщина" отримала б 8,2% голосів. Як і в опитуванні "Рейтингу", решта політсил не пройшли б до парламенту.

Примітно, що жодна з місцевих партій не набрала б навіть 2% голосів.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що успіх на місцевих виборах фактично не вплинув на підтримку цих політсил на загальнонаціональному рівні.

"Електоральні рейтинги нових партій, які голосно заявили про себе на цих виборах, не дуже високі: "За майбутнє" - 1,8%, "Пропозиція" - 0,7%, "Перемога Пальчевського" - 0,5%. Очевидно, що ці партії, до яких можна додати ще й "Наш край" (1,4%), виборці сприймають як політпроекти під місцеві вибори, а не під парламентські. До того ж у них немає і популярних лідерів", - написав Фесенко у Facebook.

Кардинально інший розподіл симпатій виборців продемонстрували результати опитування від КМІСу. За їхніми даними, рівень підтримки "Слуги народу" впав і тепер партія посіла б лише третє місце із результатом 18,7%. На перше місце, за версією КМІСу, вирвалась "Опозиційна платформа - За життя" - 22,1% підтримки. Друга в рейтингу "Європейська солідарність" -19,3% голосів.

У "Слузі народу" вважають характер опитування маніпулятивним. Голова партії Олександр Корнієнко в коментарі РБК-Україна заявив, що і в опитуваннях "Рейтингу", і в Центру Разумкова лідером симпатій громадян залишається "Слуга народу".

"Якби "Європейська солідарність" та ОПЗЖ дійсно випереджали "Слугу народу" в рейтингах, то ми б побачили зовсім інші результати місцевих виборів та інакший розподіл мандатів. А що насправді? "Слуга народу" перемогла на місцевих виборах. Ми лідируємо за кількістю мандатів у місцевих радах по всій країні та створимо монобільшість в низці рад різних рівнів", - заявив Корнієнко.

Як відомо, за даними паралельного підрахунку 90-95% голосів, на цей момент політична сила має понад 6 100 депутатів місцевих рад і 223 голови. "Слуга народу" зможе сформувати монобільшість у місцевих радах різних рівнів у Донецькій, Миколаївській, Харківській, Черкаській і Чернівецькій областях.

Політолог Володимир Фесенко також відзначає, що дані опитування КМІСу помітно дисонують із результатами місцевих виборів. Він припустив, що це могло статися через збій у методиці опитування. Його проводили у два етапи: з 17 до 24 жовтня та з 5 до 8 листопада.

Водночас у "Слузі народу" не виключають поступове, але очікуване зниження рейтингів всіх політичних партій після виборів. Адже виборчий цикл добігає кінця, і політичні питання витісняються економічними проблемами та пандемією коронавірусу.

За словами Корнієнка, монобільшість працюватиме над вирішенням цих питань і продовжить формування політичного порядку денного в країні. Тим паче зараз, коли політсила матиме своїх представників не лише у центральній владі, а й на місцях по всій країні.

"Опоненти постійно чинять нам супротив і чи не щодня пророкують президентській монобільшості розпад. А ми тим часом продовжуємо активну роботу. До того ж у вкрай напруженій ситуації з пандемією COVID-19. Підтвердженням цього є підтриманий у першому читанні проєкт Державного бюджету на 2021 рік, і "антикоронавірусні" та антикорупційні закони, ухвалені минулого пленарного тижня", - сказав РБК-Україна очільник "Слуги народу".

Нагадаємо, 5 листопада парламент ухвалив за основу проект Державного бюджету на 2021 рік. Його підтримали 275 нардепів. 209 голосів "за" дала партія "Слуга народу".

У політсилі Держбюджет на 2021 рік назвали бюджетом можливостей для подальшого розвитку, боротьби з коронакризою, відновлення економіки та підвищення добробуту громадян.

Зокрема, він передбачає зростання реального ВВП на 4,6%, збільшення видатків на освіту, медицину та вакцинацію від COVID-19. Дефіцит бюджету на 28 мільярдів гривень менше, ніж торік. Водночас підвищення податків не передбачається.

Крім того, минулого пленарного тижня Верховна рада підтримала Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки, законопроект про захист викривачів корупції та виділила додаткові кошти на зарплати шахтарям і фінансування Фонду боротьби з COVID-19.

Парламент також підтримав низку ініціатив, покликаних боротися з пандемією COVID-19 та наслідками коронакризи. Зокрема, президентський законопроєкт № 3851 про підтримку креативних індустрій і зниження для них ставки ПДВ з 20% до 7%. А також запровадження штрафів від 170 до 255 гривень для тих, хто не носить маску в громадських будівлях і транспорті.