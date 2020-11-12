"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий, - опрос

Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" остается единоличным лидером в рейтингах парламентских партий.

Об этом свидетельствуют данные наиболее авторитетных социологических компаний.

Так, если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее воскресенье, пропрезидентскую политсилу поддержали бы 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Это данные опроса группы "Рейтинг", проведенного 2-3 ноября.

На втором месте - партия "Оппозиционная платформа - За життя", 17,1% голосов. За "Европейскую солидарность" готовы проголосовать 15,4%. "Батькивщина" имеет 8,0% поддержки. Остальные политсилы не преодолели бы пятипроцентный барьер и не прошли бы в парламент, в частности, "За майбутнє", "Сила и честь", "Радикальная партия Олега Ляшко", УДАР и "Голос".

Опрос также показал, что "Слуга народа" наиболее популярна на юге страны. Примечательно, что в отличие от других партий, за нее готовы проголосовать как жители сел, так и городов.

Похожий расклад электоральных симпатий наблюдается и в опросе, который на днях обнародовал Центр Разумкова. Его провели 30 октября-5 ноября. По результатам, лидерство также принадлежит "Слуге народа" - за нее готовы проголосовать 27,9% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

На втором месте - "Европейская солидарность", 21,2% поддержки. "Оппозиционная платформа - За життя" заметно отстает и имеет 16,5%. "Батькивщина" получила бы 8,2% голосов. Как и в опросе "Рейтинга", остальные политсилы не прошли бы в парламент.

Примечательно, что ни одна из местных партий не набрала бы даже 2% голосов.

Политолог Владимир Фесенко считает, что успех на местных выборах фактически не повлиял на поддержку этих политсил на общенациональном уровне.

"Электоральные рейтинги новых партий, которые громко заявили о себе на этих выборах, не очень высокие: "За майбутнє" - 1,8%, "Пропозиция" - 0,7%, "Перемога Пальчевского" - 0,5%. Очевидно, что эти партии, к которым можно добавить еще и "Наш край" (1,4%), избиратели воспринимают как политпроекты под местные выборы, а не парламентские. К тому же у них нет и популярных лидеров", - написал Фесенко в Facebook.

Кардинально другое распределение симпатий избирателей продемонстрировали результаты опроса от КМИСа. По их данным, уровень поддержки "Слуги народа" упал и теперь партия заняла бы только третье место с результатом 18,7%. На первое место, по версии КМИС, вырвалась "Оппозиционная платформа - За життя" - 22,1% поддержки. Вторая в рейтинге "Европейская солидарность" -19,3% голосов.

В "Слуге народа" считают характер опроса манипулятивным. Председатель партии Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина заявил, что и в опросах "Рейтинга" и Центра Разумкова лидером симпатий граждан остается "Слуга народа".

"Если бы "Европейская солидарность" и ОПЗЖ действительно опережали "Слугу народа" в рейтингах, то мы бы увидели совсем другие результаты местных выборов и иное распределение мандатов. А что на самом деле? "Слуга народа" победила на местных выборах. Мы лидируем по количеству мандатов в местных советах по всей стране и создадим монобольшинство в ряде советов разных уровней", - заявил Корниенко.

Как известно, по данным параллельного подсчета 90-95% голосов, на данный момент политическая сила имеет более 6 100 депутатов местных советов и 223 головы. "Слуга народа" сможет сформировать монобольшинство в местных советах разных уровней в Донецкой, Николаевской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях.

Политолог Владимир Фесенко также отмечает, что данные опроса КМИС заметно диссонируют с результатами местных выборов. Он предположил, что это могло произойти из-за сбоя в методике опроса. Его проводили в два этапа: с 17 по 24 октября и с 5 по 8 ноября.

В то же время в "Слуге народа" не исключают постепенное, но ожидаемое снижение рейтингов всех политических партий после выборов. Ведь избирательный цикл подходит к концу, и политические вопросы вытесняются экономическими проблемами и пандемией коронавируса.

По словам Корниенко, монобольшинство будет работать над решением этих вопросов и продолжит формирование политической повестки дня в стране. Тем более сейчас, когда политсила будет иметь своих представителей не только в центральной власти, но и на местах по всей стране.

"Оппоненты постоянно оказывают нам сопротивление и чуть ли не каждый день пророчат президентскому монобольшинству распад. А мы тем временем продолжаем активную работу. К тому же в крайне напряженной ситуации с пандемией COVID-19. Подтверждением этого является поддержанный в первом чтении проект Государственного бюджета на 2021 год, и "антикоронавирусные" и антикоррупционные законы, принятые на прошлой пленарной неделе", - сказал РБК-Украина глава "Слуги народа".

Напомним, 5 ноября парламент принял за основу проект Государственного бюджета на 2021 год. Его поддержали 275 нардепов. 209 голосов "за" дала партия "Слуга народа".

В политсиле Госбюджет на 2021 год назвали бюджетом возможностей для дальнейшего развития, борьбы с коронакризисом, восстановления экономики и повышения благосостояния граждан.

В частности, он предусматривает рост реального ВВП на 4,6%, увеличение расходов на образование, медицину и вакцинацию от COVID-19. Дефицит бюджета на 28 миллиардов гривен меньше, чем в прошлом году. В то же время повышение налогов не предусматривается.

Кроме того, на прошлой пленарной неделе Верховная рада поддержала Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы, законопроект о защите обличителей коррупции и выделила дополнительные средства на зарплаты шахтерам и финансирования Фонда борьбы с COVID-19.

Парламент также поддержал ряд инициатив, призванных бороться с пандемией COVID-19 и последствиями коронакризиса. В частности, президентский законопроект № 3851 о поддержке креативных индустрий и снижения для них ставки НДС с 20% до 7%. А также введение штрафов от 170 до 255 гривен для тех, кто не носит маску в общественных зданиях и транспорте.