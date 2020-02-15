В "Слузі народу" розповіли механізм відбору кандидатів на місцевих виборах

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Інформацію про кандидатів будуть отримувати від громадян на місцях

Перед місцевими виборами в "Слузі народу" можуть залучити звичайних громадян до перевірки кандидатів на місцях. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час з’їзду політичної сили, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на місцевих виборах можуть балотуватись люди, про яких немає інформації в інтернеті. Тому в президентській політсилі планують збирати інформацію про місцевих кандидатів від громадян для проведення постпраймеріз.

"Політичний кастинг ми умовно розділяємо на кілька рівнів. Відповідно до рівня буде займатися або центральний штаб, або рівень громад, сіл та селищ. Це можуть робити обласні партійні організації. Є великі міста… Немає проблеми знайти інформацію про людину. Але є проблема, що на місцевому рівні балотується багато людей, про яких немає інформації в інтернеті. Тому будемо включати механізми збору фідбеку від громадян", - заявив він.

Корнієнко зазначив, що збирання інформації про кандидатів на місцевих виборах можливо відбуватиметься в електронній формі.

"Можливо, це буде в електронній формі. На парламентській компанії був такий інструмент, ми його використовували під час постпраймеріз. Щось робити будемо і зараз. Це буде стосуватись перш за все партійних виборів, там де є списки", - пояснив глава партії.

Також Корнієнко пояснив, як відбиратимуть кандидатів у мажоритарних округах.

"Що стосується мажоритарки, тут ми завжди спираємось на людей. Насправді по виборчій системі 80% кандидатів це багатомандатна мажоритарка наразі. Якщо тебе знають і в тебе є довіра, люди розберуться. Від нашої партії негідників не буде", - додав він

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу" запровадить електронний реєстр членів партії для запобігання реєстрації фейкових кандидатів на місцевих виборах. У "Слузі народу" вводиться електронний реєстр членства.