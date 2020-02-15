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У "Слузі народу" визначилися з ідеологією партії

Новини » Політика     15.02.2020 - 14:36
У "Слузі народу" визначилися з ідеологією партії
Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (РБК-Україна)

Ідеологією партії обрали український центризм

Ідеологією партії "Слуга народу" оголосили український центризм. Про це заявив голова політичної сили "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час з’їзду партії, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Корнієнка, ідеологія партії "Слуга народу" заперечує радикалізм та політичні крайнощі. Далі у партії планують закріпити дану ідеологію на рівні статуту.

"Це центризм, який заперечує політичні крайнощі та радикалізм. Але це креативний центризм, це український центризм. Ми пропонуємо, можливо, далі закріпити на рівні статуту. Зробити відповідні дії, щоб ввести цей термін у сучасний політологічний простір. Український центризм - ідеологія партії "Слуга народу", - заявив глава партії.

Також Корнієнко зазначив, що до цього часу жодна ідеологія не спрацювала в Україні та не принесла миру та добробуту.

"Для нашої партії здається настав час виробити засадничі ідеологічні принципи. З якою ідеологією ми можемо рухатись… Україну затягували в пастку різних ідеологій.. Жодна з них не спрацювала, не принесла добробуту та мир. Я пропоную спробувати позбавити себе від ідеологічних пут, піти третім шляхом….Ми можемо стати тієї партією, яка буде окремо від ідеологічних забобонів минулого", - наголосив він.

Нагадаємо, минулого року голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував зміну політичної ідеології сили. Корнієнко повідомляв, що тодішня партійна ідеологія лібертаріанства буде змінена. Однак він не називав, на яку саме ідеологію обере партія.

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