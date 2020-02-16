ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Слуга народу" оновила склад Вищої ради

Новини » Політика     16.02.2020 - 20:03
"Слуга народу" оновила склад Вищої ради
Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (РБК-Україна)

Партія на з'їзді оновила склад Вищої ради

Президентська політична партія "Слуга народу" на з'їзді оновила склад Вищої ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили в Facebook.

"Партія" Слуга народу "оновила склад Вищої ради. На партійному з'їзді були присутні вісім членів, кожен з яких буде відповідати за певний напрям", - йдеться в повідомленні партії.

За регіональний розвиток відповідальний Артем Культенко, за партійне будівництво - Олександр Качура, за комунікації та ідеологію - Євгенія Кравчук, за організаційно-масову роботу - Сергій Кострійчук, за міжнародну роботу - Вадим Галайчук, з юридичних питань - Анатолій Остапенко, по роботі з громадами - Роман Грищук, а також за створення й розвиток - Ольга Коваль.

Новий склад Вищої ради партії «Слуга народу».

Партія «Слуга народу» оновила склад Вищої ради. На партійному з‘їзді були присутні вісім членів, кожен із яких відповідатиме за певний напрямок: Artem Kultenko – регіональний розвиток; Олександр Качура– партійне будівництво; Yevheniya Kravchuk – комунікації та ідеологія; Сергій Кострійчук – організаційно-масова робота; Вадим Галайчук – міжнародна робота; Анатолий Остапенко – юридичні питання; Роман Грищук – робота зі спільнотами; Ольга Коваль – освіта та розвиток; Олександр Корнієнко – голова партії «Слуга Народу», голова Вищої ради партії.

Опубліковано Слуга Народу Неділя, 16 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше "Слуга народу" оновила статут і збільшила число керівників з п'яти до восьми чоловік. Був оновлений партійний статут. Зокрема, доопрацьовані розділи, в яких сформульовані права та обов'язки партії, порядок вступу і внутрішня партійна структура. Також партійний з'їзд оголосив про участь "Слуги народу" в місцевих виборах 25 жовтня.

"Слуга народу" оновила статут і збільшила число керівників В "Слузі народу" розповіли механізм відбору кандидатів на місцевих виборах
Новини України Слуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся