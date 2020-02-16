Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (РБК-Україна)

Партія на з'їзді оновила склад Вищої ради

Президентська політична партія "Слуга народу" на з'їзді оновила склад Вищої ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили в Facebook.

"Партія" Слуга народу "оновила склад Вищої ради. На партійному з'їзді були присутні вісім членів, кожен з яких буде відповідати за певний напрям", - йдеться в повідомленні партії.

За регіональний розвиток відповідальний Артем Культенко, за партійне будівництво - Олександр Качура, за комунікації та ідеологію - Євгенія Кравчук, за організаційно-масову роботу - Сергій Кострійчук, за міжнародну роботу - Вадим Галайчук, з юридичних питань - Анатолій Остапенко, по роботі з громадами - Роман Грищук, а також за створення й розвиток - Ольга Коваль.

Новий склад Вищої ради партії «Слуга народу». Партія «Слуга народу» оновила склад Вищої ради. На партійному з‘їзді були присутні вісім членів, кожен із яких відповідатиме за певний напрямок: Artem Kultenko – регіональний розвиток; Олександр Качура– партійне будівництво; Yevheniya Kravchuk – комунікації та ідеологія; Сергій Кострійчук – організаційно-масова робота; Вадим Галайчук – міжнародна робота; Анатолий Остапенко – юридичні питання; Роман Грищук – робота зі спільнотами; Ольга Коваль – освіта та розвиток; Олександр Корнієнко – голова партії «Слуга Народу», голова Вищої ради партії. Опубліковано Слуга Народу Неділя, 16 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше "Слуга народу" оновила статут і збільшила число керівників з п'яти до восьми чоловік. Був оновлений партійний статут. Зокрема, доопрацьовані розділи, в яких сформульовані права та обов'язки партії, порядок вступу і внутрішня партійна структура. Також партійний з'їзд оголосив про участь "Слуги народу" в місцевих виборах 25 жовтня.