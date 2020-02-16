Фото: съезд партии "Слуга народа" (РБК-Украина)

Партия на съезде обновила состав Высшего совета

Президентская политическая партия "Слуга народа" на съезде обновила состав Высшего совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы в Facebook.

"Партия "Слуга народа" обновила состав Высшего совета. На партийном съезде присутствовали восемь членов, каждый из которых будет отвечать за определенное направление", - говорится в сообщении партии.

За региональное развитие ответственен Артем Культенко, за партийное строительство - Александр Качура, за коммуникации и идеологию - Евгения Кравчук, за организационно-массовую работу - Сергей Кострийчук, за международную работу - Вадим Галайчук, по юридическим вопросам - Анатолий Остапенко, по работе с сообществами - Роман Грищук, а также за образование и развитие - Ольга Коваль.

Новий склад Вищої ради партії «Слуга народу». Партія «Слуга народу» оновила склад Вищої ради. На партійному з‘їзді були присутні вісім членів, кожен із яких відповідатиме за певний напрямок: Artem Kultenko – регіональний розвиток; Олександр Качура– партійне будівництво; Yevheniya Kravchuk – комунікації та ідеологія; Сергій Кострійчук – організаційно-масова робота; Вадим Галайчук – міжнародна робота; Анатолий Остапенко – юридичні питання; Роман Грищук – робота зі спільнотами; Ольга Коваль – освіта та розвиток; Олександр Корнієнко – голова партії «Слуга Народу», голова Вищої ради партії. Опубліковано Слуга Народу Неділя, 16 лютого 2020 р.

Напомним, ранее "Слуга народа" обновила устав и увеличила число руководителей с пяти до восьми человек. Был обновлен партийный устав. В частности, доработаны разделы, в которых сформулированы права и обязанности партии, порядок вступления и внутренняя партийная структура. Также партийный съезд объявил об участии "Слуги народа" в местных выборах 25 октября.