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"Слуга народу" оновила статут і збільшила число керівників

Новини » Політика     15.02.2020 - 15:10
"Слуга народу" оновила статут і збільшила число керівників
Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (РБК-Україна)

Вищу раду партії розширили до восьми членів

Політична партія "Слуга народу" оновила статут і збільшила кількість керівників з п'яти до восьми осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії.

Повідомляється, що до Вищої ради партії обрали заступницю голови фракції "Слуги народу" в Раді Євгенію Кравчук, народних депутатів Артема Культенка, Олександра Качура, Вадима Галайчука, Анатолія Остапенка, Романа Грищука і Ольгу Коваль, а також керівника регіональної роботи на президентських і парламентських виборах Сергія Кострийчука.

Крім того, був оновлений партійний статут. Зокрема, доопрацьовано розділи, в яких сформульовані права та обов'язки партії, порядок вступу та внутрішня партійна структура. Також партійний з'їзд оголосив про участь "Слуги народу" в місцевих виборах 25 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ідеологією партії "Слуга народу" оголосили український центризм.

"Україну затягували в пастку різних ідеологій... Жодна з них не спрацювала, не принесла добробуту і миру. Я пропоную спробувати позбавити себе від ідеологічних пут, піти третім шляхом... Ми можемо стати тією партією, яка буде окремо від ідеологічних забобонів минулого", - заявив один з лідерів партії Олександр Корнієнко.

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