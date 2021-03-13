Зеленський: ми поступово очищуємо команду від випадкових людей і засланих козачків

Партія "Слуга народу" поступово очищується від випадкових людей. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час з'їзду партії .

Як зазначив президент, партія починає новий етап.

"Ми поступово очищуємо команду від засланих козачків, як кажуть, та від випадкових людей. Є і такі", - сказав він.

Зеленський попросив тих, хто "досі не зрозумів різниці між справжньою думкою народу і своєю Фейсбук-бульбашкою, або ґвалтом деяких журналістів та анонімних телеграм-каналів про "всьо пропало", краще, будь-ласка, встаньте і підіть зараз".

Зеленський попросив членів партії "Слуга народу" зосередитися на дійсно важливих законах, а не на дрібницях, що імітують бурхливу діяльність.

"Потрібен осмислений підхід до політики та державного управління. Маємо думати на декілька кроків вперед", - додав він.

Зеленський також попросив забезпечити єдність у Верховній раді. "Ми ніколи не зробимо нашу Україну єдиною, якщо самі не будемо згуртованими. На мою думку, у вас можуть бути дискусії щодо деталей. Але коли мова йде про принципові речі на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів, голосів "Слуги народу". І вам має бути байдуже, як голосують інші партії", - сказав президент.