"Трапляються панічні атаки": адвокат дівчини Протасевича розповів про її стан

У росіянки Софії Сапеги, затриманої разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем у Мінську, трапляються панічні атаки, але вона з ними справляється. Дівчина перебуває в СІЗО в Мінську.

Про це повідомив адвокат Сапєги Олександр Філанович, передає "Інтерфакс-Захід".

"З її слів, почувається нормально. Розуміє, де знаходиться. Іноді трапляються панічні атаки, але в цілому вона з ними справляється. Скарг не висловлює", - розповів адвокат. Зазначимо, слідчі органи Білорусі в понеділок не пред'явили, як передбачалося, звинувачення Софії Сапезі. Слідчі дії планують продовжити завтра.