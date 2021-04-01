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Випадки тромбозу не пов’язані із застосуванням вакцини AstraZeneca, - Європейський регулятор

Новость на русском → ЄС, Четвер 01 квітня 2021 00:21
Випадки тромбозу не пов’язані із застосуванням вакцини AstraZeneca, - Європейський регулятор Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Науковий комітет Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) не знайшов зв'язку між щепленням вакциною компанії AstraZeneca та випадками утворення тромбозу. Згідно з висновком, вакцина є безпечною та ефективною.

Про це йдеться на сайті ЕМА.

За словами виконавчої директорки ЕМА Емер Кук, регулятор залучив кількох зовнішніх експертів різних медичних спеціальностей, щоб спробувати пояснити випадки тромбозу.

"Ми оцінили 62 такі випадки з 9,3 мільйона щеплень, 44 з них сталися у країнах Європейського економічного простору. Якщо подивитися на вікову категорію, ми виявили ризик 1 випадку на 100 тисяч для людей, молодших за 60 років. Важливо сказати, що наразі не доведений взаємозв’язок між вакцинацією з використанням AstraZeneca і такими випадками", - розповіла Кук.

За її словами, фахівці дійшли висновку, що згущення крові та випадки тромбоемболії не пов’язані із застосуванням вакцини AstraZeneca. Водночас дослідження тривають.

"Експерти станом на сьогодні не змогли ідентифікувати спеціальні фактори ризику, включаючи вік, стать або попередні медичні покази, тож нам необхідна додаткова інформація", - наголосила Кук.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я 31 березня заявила, що продовжує моніторинг щодо безпечності вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca. При цьому організація підтвердила раніше озвучене твердження про переваги вакцини AstraZeneca над можливими ризиками.

Нагадаємо, 30 березня стало відомо, що англо-шведська компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу. Тепер вона буде мати назву Vaxzevria замість "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".

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