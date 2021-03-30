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AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 10:33
AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу Фото: тепер вакцина англо-шведської компанії буде носити назву Vaxzevria (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Англо-шведська компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу. Тепер вона буде мати назву Vaxzevria замість "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".

Про це повідомляє Агентство медичних продуктів Швеції.

Наголошується, що зміна назви не тягне за собою будь-яких інших змін параметрів препарату. При цьому маркування та упаковка вакцини можуть відрізнятися.

Нагадаємо, в березні ряд країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Однак після проведення додаткових досліджень європейський регулятор схвалив подальше використання вакцини.

Також РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляли, що користь вакцини AstraZeneca переважує ризики.

При цьому минулого тижня американські федеральні органи охорони здоров'я заявили, що компанія AstraZeneca могла надати "застарілу інформацію" про випробування своєї вакцини.

Пізніше AstraZeneca оновила своє дослідження про вакцину, підтвердивши її ефективність на рівні 76%.

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