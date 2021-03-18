Європейський регулятор схвалив подальше застосування вакцини AstraZeneca

Європейське агентство з контролю медикаментів (EMA) схвалило подальшу вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Регулятор не виявив можливість збільшення ризику тромбозу від застосування вакцини.

Про це сказано під час брифінгу EMA.

Голова агентства Эмер Кук підтвердила, що вакцина є ефективною і безпечною, а користь від неї суттєво переважує можливі ризики.

У EMA заявили, що вакцина AstraZeneca не призводить до збільшення ризику проблеми зі згортанням крові і утворення тромбів. У той же час, в агентстві не виключили, що між випадками тромбозу і застосуванням вакцини є зв'язки і вивчення цієї ситуації продовжиться.

Нагадаємо, що протягом останніх тижнів ряд країн Європи зупинили вакцинацію AstraZeneca у зв'язку з випадками тромбозу у пацієнтів, які отримали дозу цієї вакцини.

У вівторок стало відомо, що Італія і Франція готові відновити вакцинацію від коронавіруса препаратом AstraZeneca. Вони чекають сигналу від європейського регулятора.