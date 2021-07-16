Випадки аварійних ремонтів блоків ТЕС зросли через кризу в галузі, - ДТЕК

"В умовах, коли через аномально низькі ціни, які не покривають мінімальної собівартості виробництва будь-якого виробника електроенергії, дві третини енергоблоків ТЕС і третина блоків АЕС були змушені зупинитися, ТЕС "ДТЕК Енерго" працювали на максимумі. Але працювати в такому кризовому режимі тривалий час технічно неможливо", - йдеться в заяві компанії.

Станом на 15 липня ряд енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго" були змушені вийти в аварійний ремонт.

"Ручне управління ціноутворенням, нестабільність і дисбаланси, викликані бездіяльністю регулятора ринку в питанні цінових маніпуляцій трейдерів-спекулянтів, накопичені і непогашені борги перед учасниками балансуючого ринку, викликали гострий дефіцит оборотних коштів для підготовки генерації до опалювального сезону. Мова, в першу чергу, про необхідність закупівлі палива, ремонту і підтримки обладнання в належному технічному стані", - повідомили в "ДТЕК Енерго".

Компанія в черговий раз закликала НКРЕКП, профільне міністерство та інші зацікавлені сторони невідкладно втрутитися в ситуацію, виправити дисбаланси, нестабільність і ручне управління на ринку, що призвели генерацію до втрати ліквідності.