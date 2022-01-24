ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США про "Північний потік-2": якщо Путін вторгнеться в Україну, газопровід не запрацює

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 24 січня 2022 22:03
США про "Північний потік-2": якщо Путін вторгнеться в Україну, газопровід не запрацює Фото: спікер Білого дому Дженніфер Псакі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США попередили Росію, що в разі вторгнення в Україну "Північний потік-2" не запрацює. У Білому домі висловили надію, що Німеччина дотримується аналогічної позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Якщо (президент Росії Володимир - ред.) Путін хоче запустити газопровід ("Північний потік-2" - ред.), він не може вторгнутися в Україну. У разі нападу газопровід, звичайно ж, не запрацює", - сказала Псакі.

За її словами, США впевнені, що Німеччина поділяє позицію Вашингтона щодо газопроводу і готові швидко і ефективно відреагувати в разі нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, як заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз швидко прийме пакет санкцій проти Москви, однак вони не повинні зачіпати "Північний потік-2" і постачання газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Північний потік-2
NEWS
Зеленський провів РНБО на тлі агресії Росії: перші подробиці
Зеленський провів РНБО на тлі агресії Росії: перші подробиці
DAILY
Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон