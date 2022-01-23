Глава МЗС Австрії запропонував виключити "Північний потік-2" з антикремлівських санкцій

У разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз швидко прийме пакет санкцій проти Москви. Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг вважає, що вони не повинні стосуватися імпорту газу і особливо газопроводу "Північний потік - 2".

"Ми в Європі певною мірою залежимо від енергоносіїв з Росії. Ми не зможемо змінити це за одну ніч, якщо нам знадобиться тепло і електрику", - сказав він.

Він також назвав абсурдною натовську "загрозу" Москві. "Хто вторгся в Осетію, Абхазію, Придністров'я, Донбас, Крим? Не ми", - сказав він. Таким чином, у разі вторгнення в Україну Володимиру Путіну доведеться рахуватися з великими економічними і фінансовими санкціями. "У разі ескалації буде дуже чітка, недвозначна і швидка відповідь", - повідомив він.

На думку Шалленберга, неприйнятні вимоги Росії виключити вступ України до НАТО і вивести військових НАТО з країн-членів. "Ніхто не може зазирнути Путіну в голову. Ми готові до відкритого діалогу з Росією на рівних", - зазначивши, що можливо тільки без ультимативного тону.